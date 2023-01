Kaja Kallas: Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine olümpiamängudele on silmakirjalik ja selgrootu

Kallas kirjutas eile õhtul Facebookis, et on pettunud Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsusest lubada Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudele.

„Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine rahvusvahelistel võistlustel, k.a. olümpiamängudel osaleda, on mitte ainult silmakirjalik ja selgrootu. See on kõigi nende kümnete tuhandete ukrainlaste otsene mõnitamine, kes on oma elu pidanud jätma kõige rängemas inimsusevastases kuriteos, mida Euroopa pärast Teise maailmasõja lõppu on kogenud. See on otsene mõnitamine ka kõigi nende suhtes, kes oma elu kaalule pannes kaitsevad just praegu mitte ainult Ukraina, vaid ka meie iseseisvust,“ kirjutas ta.

Kas Eesti ja meie naaberriigid peaksid boikoteerima Pariisis toimuvaid olümpiamänge? „Boikoteerimisel on mõju siis, kui seda tehakse suures ulatuses ja palju. Et teiste riikide sportlased tuleksid sellega kaasa,“ ütles Kallas Delfile.

„Venemaa jaoks sport on üks jõu näitamise osa ja kui Venemaa ja Valgevene sportlased saavad osaleda, siis nad saavad öelda kõigile oma inimestele, et vaadake, Venemaa on täiesti aksepteeritud laua taga, midagi hullu ei ole,“ ütles Kallas. „Minu meelest sellega nad aitavad kogu sellele sõjale ainult kaasa“.

Kallas sõnas, et teiste riikide avalik arvamus ei ole seal, kus võib-olla meil on. „Me peame teisi riike veenma, et tuleb kasutada kõiki meetodeid mis meie tööriistakastis on, et see sõda lõpeks,“ lisas ta.