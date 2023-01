OTSE DELFI TV-s | Tallinnas peetakse rahvusvaheline rannatennise turniir

„Kirja on pannud erakordselt tugev seltskond – meestel maailma 13., 17., 33., 48., 50., 53., 60., 66., 72. reket ja naistel 26., 36., 43., 47., 54., 67. reket. Sisuliselt on see turniir 15000-eurose auhinnafondiga turniiri tasemel. Osalejaid on kokku rekordiliselt 12 riigist,“ rääkis turniiri peakorraldaja Ilona Poljakova.