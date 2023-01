TalTech/Optibet võttis Eesti-Läti liigas kolmanda järjestikuse võidu

Ülikoolisats on sel hooajal võitnud 19-st mängust seitse, aga kolm neist on tulnud viimases kolmes matšis. Ülemöödunud nädalal alistas TalTech 84:58 Liepaja ja eelmise nädala laupäeval 73:53 Läti Ülikooli. TalTech hoiab Paf liigas 12. 9kohta, Valmiera on 14. „Hooaja algus oli konarlik, aga õppisime vigadest ja üritame iga päevaga saada paremaks. Midagi on muutunud,“ lausus Pehka, kes pani väljakult mööda kõik viis võetud viset, aga samas sai vabaviskejoonelt kirja kaheksa punkti.