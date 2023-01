Väravavahi võiduvärav ja harjumatu ülekaal ehk eestlased teenisid Balti liigas kuus punkti

Sõle spordihoones läksid vastamisi HC Tallinn ja SK Tapa/N.R Energy, kelle eelmine omavaheline kohtumine lõppes lääne-virulaste 13-väravalise paremusega. Mängu alguses eksisid mõlemad võistkonna küll tehniliste praakidega, kuid samas ei suutnud võõrustajad ka vastaste väravavahti, Mikola Naumi üle mängida. Külalised suutsid omad võimalused ära realiseerida ja Endrik Jaanis viis nad kümnendal minutil juba 5:1 ette, mille järel oli tallinlaste peatreener Risto Lepp sunnitud aja maha võtma. Poolaja keskel kulgeti kuus minutit skoorimata, väravapõua lõpetas 20. minutil karistusviskest Marcus Rättel, kes tegi Tapa kasuks seisuks 8:4.



Esimese perioodi lõpp kulges Tapa kontrolli alla ja enne garderoobi minekut tegi Vahur Oolup seisuks 16:7. Tapa võis teise poolaja alguses juba julgelt vahetusi teha. Vahe püsis sarnasena ning 45. minutil tõi HC Tallinna poolt Markus Oliver Mädo tabloole numbrid 14:21. Võõrustajad vastastele siiski ohtlikuks enam ei saanud ning lõppseisuks tegi Marcus Rättel 30:17. Pealinlaste resultatiivseim oli Volodymyr Shcherban seitsme tabamusega. N.R Energy eest said käe valgeks koguni 11 meest, kellest suurim skoorija oli Ilja Kosmirak 7 väravaga.



„Täitsime täna põhieesmärgi, milleks oli võtta kaks punkti, et säilitada võimalus võtta alagrupis teine koht ning tagada endale sellega parem positsioon play-offiks. Olime motiveeritud ja valmis võitlema. Saime laialt kasutada kõiki noormängijaid, millel on küll ka teine pool, et see tähendas, et mäng ei olnud piisavalt kaua pingeline, et oleksime saanud kõiki oma liikumisi põhikoosseisuga läbi teha,“ alustas analüüsiga SK Tapa väravavaht Mikola Naum. „



Lätis võitlevad Mistra ja Viljandi HC teenisid maksimumpunktid



Viljandi HC alustas mängu Ogrega resultatiivselt, kuid samas ei suudetud ka kaitse poolt pidama saada ning seetõttu olid Andrei Basarabi kolmanda värava järel 11. minutil tablool endiselt viiginumbrid 5:5. Lätlased mängisid terve kohtumise vältel seitse-kuuele ülekaalu ning algul ei saanud eestlased sellega kuidagi hakkama. Võõrustajad rebisid korra kahe tabamusega ette, kuid Kristjan Kooviti tabamuse järel tulid külalised

taas 11:11 seisule. Suureskoorilise poolaja lõpetas koos sireeniga Ott Variku tabamus ja viljandlased läksid väikesele puhkusele 16:15 eduseisus.



Teist poolaega alustas paremini Viljandi HC, kes suutis hea kaitsetöö ja Rasmus Otsa tõrjete abil end 37. minutiks Simon Drõgini värava järel 22:17 ette rebida. Kuigi kohati suutsid lätlased eestlastele ka veidike lähemale tulla, siis ohtlikuks nad enam ei saanud ja viljandlased võtsid kõva võitluse järel lõpuks numbriliselt üsna veenva 34:31 võidu.