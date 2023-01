Eesti kõigi aegade parim iluuisutaja, EM-il kuuenda koha saanud Niina Petrõkina valas pisaraid: tean, mida tegelikult suudan

Lubage esitleda... Eesti kõigi aegade parim iluuisutaja Niina Petrõkina. 18-aastane, tulnud justkui tühjast eelmisel aastal, kui võitis EM-il kaheksanda koha, ja on nüüd Euroopa kuues. Nii võimast tulemust pole meie jääprintsessidest-printsidest keegi saavutanud. Eva-Lotta Kiibus ja Jelena Glebova on olnud seitsmendad, aga nüüd tuli Petrõkina kuuendaks. Mispeale puhkes ta pärast vabakava esitamist jääl nutma. Pingelangusest, nagu ta väitis? Ehk. Aga tegelikult sellest, et medal – hõbe või pronks – olnuks võita, aga ainult täiusliku soorituse puhul. Paraku... Eksimus hüppel lühikavas, kaks viga vabakavas, kokku läks kaduma vähemalt kümme punkti.