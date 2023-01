Selevkode vanemad: nad ei võistle üksteisega, vaid iseendaga

Me toetame mõlemat. Ja nad toetavad üksteist. Ja me ei tõsta kedagi esile. Ütleme neile alati, peaasi, et annad uisutades kõik, mis võimalik, ja siis on juba kohtunike töö. Ja kui nad näevad, et võideti ausalt, saavad nad suurepäraselt aru, miks üks võitis ja teine ​​kaotas.