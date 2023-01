Sabalenka on esimene neutraalne slämmivõitja: kõik teavad nagunii, et olen Valgevene mängija

„Kõik teavad nagunii, et olen Valgevene mängija,“ oli Sabalenka kommentaar antud teemale. „Kas see on minu riigi jaoks suur asi? Ma arvan küll. Ma arvan, et inimesed on minu üle uhked. Aga ma arvan, et lähen Miamisse tagasi. Ma elan praegu seal.“