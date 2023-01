Eesti sai noorte olümpiafestivali medalitabelis kõrge 21. koha

Sellega on Eesti koondise jaoks olümpiafestival lõppenud. Eesti sai medalitabelis 21. koha kui Sorokin võitis freestyle-suusatamise pargisõidus hõbemedali ja Henry Sildaru sai freestyle-suusatamise Big Airis pronksmedali.

Eesti delegatsiooni juht ja EOK noortespordi projektide koordinaator Merle Kaljurand oli koondise tulemustega rahul. „Meie noored näitasid, et neil on väga kõva sisu. Korraldajate poolt tuli küll ette palju viperusi, aga usun, et meie koondislased jäid oma esimese olümpiasarnase kogemusega rahule,“ ütles Kalurand.



Järgmine talvine olümpiafestival peetakse 20.-25. jaanuarini 2025 Gruusias Bakurianis. Suvine olümpiafestival toimub aga juba sel suvel, 23.-29. juulini Sloveenias Mariboris.