TÄNA OTSEPILT | Eesti autospordiliidu pidulikul galal tunnustatakse mulluseid parimaid sportlasi ja kuulutatakse välja aasta auto

Aasta auto selgub kuue finalisti seast: Kia EV6, Mercedes-Benz EQE ja Renault Megane E-tech on elektriautod, Honda Civic hübriid ning Dacia Jogger ja Škoda Fabia sisepõlemismootoriga. Kõigi finaali jõudnud autodega on galal võimalik ka tutvuda. Aasta auto 2023 konkursi peatoetaja on Terminal Oil.