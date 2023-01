F1 legend Sebastian Vettel: WRC sari väärib suuremat populaarsust

„Mul on suur austus rallisõitjate vastu. Minu silmis on nad väga oskuslikud mehed,“ rääkis koos vormelisõitja Mick Schumacheriga Saksamaa meeskonda esindav Vettel DirtFishi vahendusel. „Siin saan väikse aimu sellest, mis tunne on rallit sõita. Kuid tundub, nagu tuleksin kohale kruvikeeraja ja haamriga, kuid teistel on kogu tööriistakast olemas.“

35-aastase Vetteli sõnul väärib WRC sari suuremat populaarsust. „Nad ei saa sellist tähelepanu nagu vääriksid,“ jätkas sakslane. „Nagu olen varemgi öelnud, F1 on väga populaarne. Rallisport samuti, aga seda ehk rohkem Skandinaavia maades. See võiks olla populaarne üle kogu maailma, sest nende meeste oskused on muljetavaldavad.“

Vettel lisas, et päris iga kiiruskatse kaupa ta WRC sarja ei jälgi, kuid hoiab iga MM-etapi tulemustel silma peal. „Mäletan veel päevi, kui Petter Solberg võistles ja võitis,“ lisas ta. „Ma ei ole rallispordiga otseselt üles kasvanud, aga olen alati imetlenud, kui kiiresti nad sõidavad ükskõik missugustes tingimustes.“

Race of Championsist võtab osa ka 2003. aasta maailmameister Petter Solberg, kes esindab Norra võistkonda koos poja Oliveriga. WRC ässadest on kohal ka Thierry Neuville, kes koos valitseva F2 maailmameistri Felipe Drugovichiga võistleb Belgia eest ja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kelle tiimikaaslaseks on ringrajasõitja Adrien Tambay.

Neuville rääkis pressikonverentsil, et teda üllatasid Vetteli teadmised WRC sarja kohta. „Ta teadis tegelikult kõike ning rääkisin ka Sebastiani isaga pikalt, kes samuti rallit armastab. Kõik armastavad F1 sarja, aga ralli on samuti populaarne. See on vaatemänguline spordiala, mida inimesed naudivad ehkki seda on raske kogu nädalavahetuse vältel jälgida. Etapp kestab neli päeva ning sellest on raske otseülekandeid teha,“ sõnas belglane. „Siiski on see väga vaatemänguline autospordiala.“