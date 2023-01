TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla alistas Viimsi kindlalt, Kalev/Cramo võitis Liepajat lisaajal

Rapla ja Viimsi asuvad mõlemad ühisliigas play-offi joone peal. Viimsi on nüüd 12 võidu ja üheksa kaotusega kuues, Rapla 13 võidu ja 11 kaotusega kaheksas.

Kalev/Cramo võitis lisaajal

Prometei (19-1) on kindel liider, järgnevad Kalev/Cramo (15-3), Riia VEF (19-4) ja Tartu Ülikool (15-6). Tabeliseis

„Rapla on mänginud väga hästi, eriti kodusaalis. Neil on tugevalt komplekteeritud kõik positsioonid,“ rääkis mängu eel Viimsi abitreener Kristjan Evart. „Peame olema oma kaitse asjades kogu mängu vältel keskendunud, kui soovime neile vastu hakata. Mõndade meeste kohal on ka enne mängu veel küsimärgid, kas ja kui palju nad meid aidata saavad.“