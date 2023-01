OTSE DELFI TV-s | Rapla võitis lähirivaali Viimsi vastu avapoolaja kahe punktiga

Rapla ja Viimsi asuvad mõlemad ühisliigas play-offi joone peal. Viimsi on 12 võidu ja kaheksa kaotusega kuuendal kohal. Rapla (12-11) hoiab kaheksandat positsiooni.

Rapla Avis Utilitas ja Viimsi/Sportland on käimasoleval hooajal Paf liigas kohtunud omavahel korra. Oktoobri lõpus võttis Rapla võõrsil 77:72 võidu.

„Rapla on mänginud väga hästi, eriti kodusaalis. Neil on tugevalt komplekteeritud kõik positsioonid,“ rääkis mängu eel Viimsi abitreener Kristjan Evart. „Peame olema oma kaitse asjades kogu mängu vältel keskendunud, kui soovime neile vastu hakata. Mõndade meeste kohal on ka enne mängu veel küsimärgid, kas ja kui palju nad meid aidata saavad.“