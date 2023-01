Esimene vaatus läbi: Manchester City lülitas karikasarjas Arsenali konkurentsist

„Olime teisel poolajal kindlasti parem meeskond,“ rääkis Guardiola BBC-le. „Arsenal on aga astunud sammu edasi. See oli tasavägine kohtumine ning oli näha, kui hea meeskond Arsenalil on.“

Inglismaa kõrgliigas heitlevad samad klubid meistritiitli nimel. Arsenal on 50 punktiga liider, City on neist viie silma kaugusel. Seejuures on Londoni klubil üks kohtumine varuks. Kolmandal kohal asuv Newcastle United jääb liidrist 11 punkti kaugusele.