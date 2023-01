TALISPORDIBLOGI | Petrõkina saavutas EMil Eesti kõigi aegade parima koha. Ilves oli Seefeldis neljas

Soomes Espoos jätkus täna iluuisutamise EM ja kavas oli naiste vabakava. Eestlannadest olid võistlustules Niina Petrõkina ja Eva-Lotta Kiibus, kes lühikava järel asusid vastavalt 7. ja 15. kohal.

Kiibus teenis tänase vabakavaga 101,69 punkti (tema isiklik rekord 137,51). Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 156,95 punkti, mis andis lõpuks 15. koha.

Petrõkina sai vabakava eest 122,69 punkti (isiklik rekord 128,77). Ta eksis ühel Rittbergeri hüppel, kuid kukkumusi ei olnud ja kava oli ilus. Kahe kava kokkuvõttes tähendas see hooaja tippmarki tähistavat 183,74 punkti ja kuuendat kohta, mis on Eesti iluuisutajate kõigi aegade kõrgeim koht. Senine meie parim oli seitsmes koht, mille on saavutanud nii Eva-Lotta Kiibus (2020) kui Jelena Glebova (2014).

Petrõkina ütles võistluse järel RusDelfile: „Halvasti läks. Ma jään oma esituse suhtes alati rahulolematuks, sest tean, et suudan paremini ja iga väiksemgi viga võib palju maksta. Viie palli skaalal annaksin endale 3. Või isegi 2+. Tulin siia ootusega, et teen puhta sõidu, sest trennis uisutan puhtalt ja saan puhtalt hakkama. Nüüd on aga närv sees.“

ERRile antud usutluses tunnistas Petrõkina samuti, et närvipinge oli suur. „Ma olin väga närvis võistluse eel. Mul oli grupis viimane stardinumber, väga palju aega oli sõidu eel mõelda. Kuidagi treener võttis mind kokku. Ma arvan, et andsin endast peaaegu maksimumi, väga raske oli end kokku võtta. Pigem on head emotsioonid. Oli lihtsalt raske. Nüüd tuleb tööd edasi teha. Ikkagi jäi väheks. Ma pole veel kordagi elus nii võidelnud nagu täna.“

Euroopa meistriks tuli 20-aastane Gruusia iluuisutaja Anastassia Gubanova. Vabakava eest sai ta 130,10 ja kahe kava kokkuvõttes 199,91 punkti. Hõbeda sai belglanna Loena Hendrickx (193,48) ja pronksi alles 16-aastane šveitslanna Kimmy Repond (192,51).

Petrõkina ette mahtusid veel ka poolatar Ekaterina Kurakova (186,90) ja belglanna Nina Pinzarrone (185,92).