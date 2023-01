TALISPORDIBLOGI | Kuidas läheb Kristjan Ilvesel Seefeldis? Kas Niina Petrõkina sekkub EM-il medalimängu?

Seefeldis jätkub kahevõistluse MK-etapp. Reedel sai Kristjan Ilves 16. koha. Täna on hüppevõistlus kavas kell 11.15, 10 km suusasõit algab kell 14.40.

Soomes Espoos jätkub täna iluuisutamise EM ja kavas on naiste vabakava. Eestlannadest on võistlustules Niina Petrõkina ja Eva-Lotta Kiibus, kes on lühikava järel vastavalt 7. ja 15. kohal.