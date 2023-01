TALISPORDIBLOGI | Ilves püsib Seefeldi MK-etapil võidumängus. Kuidas läheb iluuisutamise EM-i vabakavas Kiibusel ja Petrõkinal?

Seefeldis jätkub kahevõistluse MK-etapp. Reedel sai Kristjan Ilves 16. koha. Täna on hüppevõistlus kavas kell 11.15, 10 km suusasõit algab kell 14.40. Ilves näitas hüppevõistlusel 111,5 meetrist õhulendu, mis oli ühtlasi kõige pikem hüpe. Ta kogus 143,3 punkti, mis andis kolmanda koha. Ta stardib suusarajale 10 sekundit hiljem liidrist, austerlasest Johannes Lamparterist. Kahe mehe vahele mahtus jaapanlane Ryota Yamamoto (+7 sek). Esikolmikule järgnevad hüppevõistluse järel austerlane Franz-Josef Rehrl (+14 sek) ja sakslased Julian Schmid (+35 sek) ning Vinzenz Geiger (+38 sek). MK-sarja üldliidri Jarl Magnus Riiberi hüpe ebaõnnestus ning ta diskvalifitseeriti seejärel ebasobiva võistluskombinesooni tõttu.

Soomes Espoos jätkub täna iluuisutamise EM ja kavas on naiste vabakava. Eestlannadest on võistlustules Niina Petrõkina ja Eva-Lotta Kiibus, kes on lühikava järel vastavalt 7. ja 15. kohal.