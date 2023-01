Kultuuriminister Hartman ei toeta olümpia boikotti: meie sportlaste karistamine idanaabri käitumise tõttu on ebaõiglane

ROK kirjutas kolmapäeval, et „kõigil sportlastel on õigus olla ilma diskrimineerimiseta“ ning et „ühtegi sportlast ei tohiks tema passi pärast takistada võistlustel osalemast.“

Delfi palus ROKi plaanile kommentaari kultuuriminister Piret Hartmanilt.

Kuidas te sellesse ROK-i avaldusse suhtute? Kas peate õigeks ja kohaseks, et sellist teemat Ukraina sõja ajal üldse tõstatatakse? Kas Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid saama rahvusvahelistel võistlustel, kust nad praegu on välja tõrjutud, uuesti võistelda saama?

Eesti koos Põhjamaade ja Balti riikidega on väga selgelt väljendanud oma seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta rahvusvahelisel areenil. Meie seisukoht ei ole selles küsimuses muutunud. Sõda Euroopa südames Ukrainas jätkub ning peame omalt poolt tegema kõik selleks, et see lõppeks, ka spordirindel.

Eesti olümpiakomitee on viimastel päevadel öelnud, et 2024 Pariisi olümpia boikotti nemad ei toeta. Kas see võiks ja saaks olla riigi otsus olümpiat boikoteerida? Kui hetkeseisuga oleks selge, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad olümpial neutraalse lipu all võistelda, kas siis Eesti boikoteeriks olümpiat? Kui, siis miks ja kui ei, siis miks?

Valitsus ei ole teinud otsust olümpiat boikoteerida, kui osalevad Venemaa ja Valgevene sportlased. Isiklikult leian, et meie oma sportlaste karistamine idanaabri käitumise tõttu on ebaõiglane. Pigem peaksime omalt poolt väljendama selgeid seisukohti ja tegema kõik selleks, et takistada Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist rahvusvahelistel spordivõistlustel. Vastavateemalise avalduse tegin ka viimati Brüsselis toimunud kultuuri- ja spordiministrite kohtumisel.