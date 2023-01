Eestis treeniv Ukraina iluuisutaja: Tallinnas on suurepärased tingimused

Puhast kava uisutada ei suutnud, oma sooritust hindaksin 5-6 punktiga 10st. Täna oli väga raske end kokku võtta. Olen väga tänulik sellise vastuvõtu ja toetuse eest. See aitab palju, kui tunned sellist energialaengut igalt poolt.

Olen Eestis olnud (eelmise aasta) mai lõpust, kõigepealt tuli sinna minu treener. Siis ta ütles, et tulgu ka mina, võimalus on. Minu ema, õde ja koer on minuga Eestis, vanem õde oma perega Varssavis ning isa ja vanaema Ukrainas.