Ford plaanib liituda vormel-1 sarjaga

Teadaolevalt on Red Bulli meeskond varem juba Porschega läbirääkimisi pidanud, kuid need lõppesid tulemusteta.

Ford on siiani võimalikust seosest Red Bulliga vaikinud. Kuulsa automargi juhid on aga tunnistanud, et nad peavad F1 sarja atraktiivseks, sest kuningliku autospordi sarja populaarsus on viimastel aastatel kasvanud nii USA-s kui kogu maailmas.