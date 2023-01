FISi peasekretär: ROKi plaan ei muuda midagi, Venemaa sportlased MMile ei pääse

„Sellele ROK-i otsusele on väga lihtne reageerida. FIS otsustas, et Venemaa ega Valgevene suusatajad hooajal 2022/23 võistlema ei pääse ja see otsus tehti juba oktoobris,“ ütles Vion.

Küll on aga Vioni sõnul venelaste naasmine järgmisel hooajal rahvusvahelistele võistlustele vägagi võimalik. „Oleme alati öelnud, et järgime ROK-i soovitusi. ROK-i viimaste plaanide kohaselt võiksid venelased ja valgevenelased tulevikus võistelda neutraalse lipu all.“

ROK on oma avaldusega teada andnud, et kindlasti ei pääse võistlema need Venemaa ja Valgevene sportlased, kes on Ukraina sõda toetanud.