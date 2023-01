Delfi Sport vaatab ette, mida tänavustelt võistlustelt oodata. Aspeni jõuproovi eel räägiti, et Eileen Gu võiks tõusta esimeseks sportlaseks, kes teeb kõigil kolmel alal puhta töö. Reaalsuses tõmbas ta sellele plaanile ise ootamatult kriipsu peale. Eksperdid räägivad samal ajal, et naiste seas võib esimest korda näha koguni kolmekordset saltot. Mida tänavu oodata Kelly Sildarult, kes on koguni kuuekordne X-Mängude võitja? Heidame pilgu ka meeste maailma ning vaatame mitme aasta pärast võiks ekstreemspordi suurpeole jõuda praegu 16-aastane Henry Sildaru? Kas temast võiks saada kolmas eestlane X-Mängude stardis?