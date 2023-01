Djokovic pani Austraalia lahtiste poolfinaalis maailma 35. reketi kindlalt paika

„Ma olen väga tänulik, et mul on endiselt jalgades piisavalt jõudu, et sellisel tasemel mängida,“ rääkis 35-aastane serblane peale kohtumist. „Mõned pallivahetused olid väga pikad ja need andsid tunda. Meil mõlemal olid pärast esimest setti jalad päris rasked ja mul oli õnne, et suutsin avaseti lõpus mitte närvi minna. See oli võtmehetk, sest pärast seda hakkasin palle paremini tabama.“