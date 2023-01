TALISPORDIBLOGI | Sorokin võitis pargisõidus hõbemedali, Sildaru jäi võistlusest eemale. Selevko tegi EMil ajalugu

„Hõbemedal on mulle suur üllatus. Ma ei arvanud, et ma siin medalit võin võita, sest konkurents oli väga tugev. Läksin lihtsalt oma sõitu tegema. Usun, et see pole mu elu võistlus, loodan, et mu elu võistlused on veel ees!“ ütles Sorokin, kes treenib Karl Kristian Alasi käe all. „Eelmistel aastatel olen treeninud Eestis, aga sellest aastast on toetajad minu kõrvale tulnud ning tänu neile olen saanud treenida ja võistelda välismaal. Olen neile väga tänulik!“ lisas Sorokin.