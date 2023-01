Venemaa lipuga poseerinud Djokovici isa: tahtsin ainult oma poega toetada

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste ajal on peaaegu iga päev ilmunud uudiseid sellest, kuidas pealtvaatajad lehvitavad Venemaa lippe ja kannavad Z-tähega särke. Venemaa algatatud sõja tõttu Ukraina vastu on mõlemad tegevused aga keelatud.

Novak Djokovici isa sõnul oli tegemist aga suure eksitusega: „Olen siin ainult selleks, et oma poega toetada, ning mul polnud mingit kavatsust kedagi häirida või uudistesse sattuda. Tähistasin Novaki fännidega oma poja võitu ja tegin nendega pilte nagu alati,“ vahendab Daily Telegraph Srdjan Djokovici sõnu. „Mu perekond on sõjakoledused üle elanud ja me soovime ainult rahu.“