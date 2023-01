Iluuisutajad saavad kaks autasu, sest EM-i medalitootja läks pankrotti

Nimelt läks EM-i tarbeks medaleid tootma pidanud firma pankrotti, mis tähendab, et sportlastele jagatakse Soomes ajutised medalid ja päris autasu saavad nad kätte alles hiljem posti teel.

„Medalitega on lugu selline, et rahvusvaheline uisuliit tellib medalid ise ja saadab need korraldajatele. Need on ehtsast kullast, hõbedast ja nii edasi,“ selgitas rahvusvahelise alaliidu koordinaator Margus Hernits ETV2 kanali otse-eetris.

„Enne jõule jõudis info rahvusvahelise uisuliiduni, et medalitootja on pankrotti läinud. Ei ole võimalik selle ajaga kuskilt neid tellida. Mingeid poolpiduseid... need peavad olema õiged medalid,“ lisas Hernits. „Soomes jaotatakse välja ajutised medalid, aga ISU saadab õiged, pärismedalid pärast sportlastele koju kätte ja vanu tagasi andma ei pea. Nii et kõik saavad kaks medalit.“

Hernitsa sõnul kasutatakse varuplaani ka halli puhul, sest esialgu pidi EM toimuma Helsingi Hartwall Arenal. „See ei ole siin Hartwall, aga plaan B jaoks on ta päris okei. Eks soomlastele meeldib kokku hoida.“

„Seda on näha muudes valdkondades ka. Ka siin võistlusel: natuke siit, natuke sealt. Meie korraldame, siis üritame maksimumi – kõige parem valguslahendus ja nii edasi, teha püüdlikult,“ vihjas Hernits, et eelmisel aastal Tallinnas toimunud EM oli kvaliteedi mõistes etem. „Vanad lääneriigid võib-olla nii ei pinguta nagu meie. Nad saavad lubada natuke vabamat suhtumist. Aga üldiselt ju kõik toimib. Jäähalli toiduvalik on võrreldes eelmiste võistlustega Soomes tunduvalt parem. Ei ole ainult Marie küpsis ja ämbrikohvi.“