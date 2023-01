VIDEO | Euroliiga El Clasico võitis lisaajal Real, esikolmiku kohta noolinud Žalgiris lagunes

Neljapäeva õhtu teistes mängudes alistas Valencia võõrsil 94:88 Berliini Alba, Monaco kodusaalis 101:88 Milano Olimpia ning ASVEL 91:77 Fenerbahce. El Clasico eduga tõusis Real taas Euroliiga tippu, sest neil on ainsana koos14 võitu. Kuid tabel on väga tihe. Barcelonal, Monacol, Fenerbahcel ja Pireuse Olympiakosel on saldos 13 võitu, neist Oympiakos peab oma 21. vooru matši reedel.