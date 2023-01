Finaalide ootuses. Vankumatu Djokovic, valgevenelanna tõehetk ja USA tulevikulootused

Uba sõnul on Austraalia lahtised pakkunud üllatusi just eelkõige meeste turniiril: „Asetatud mängijaid oli veerandfinaalides väga vähe. Kui aastaid on räägitud, et naiste tennises on konkurents väga tihe, siis nende puhul oli ootuspärane, et veerandfinaalis oli kaks asetamata mängijat. Meeste puhul oli see aga üllatav,“ vihjas Uba sellele, et meeste seas jõudis kaheksa parema hulka kolm asetamata mängijat.

„Kas sellest standardolukord saab, on raske öelda. Aga üllatused on minu jaoks alati teretulnud,“ andis Uba mõista, et teda ei häiriks, kui meeste tennises oleks konkurents sama tihe kui naiste seas. „Selge on see, et praegu on väga palju andekaid noori ka meeste tennises peale tulemas. Näiteks tšehh Lehecka või ameeriklane Shelton, kelle kohta räägitakse, et ta on üldse elus esimest korda väljaspool USA-d võistlemas.“