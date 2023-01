Eesti murdmaasuusataja jõudis olümpiafestivali suusasprindis finaali

Kivil pääses poolfinaalist edasi õnneliku kaotajana, edasipääsu tagas 0,02 sekundiline edu. . Finaalis püsis Kivil terve sõidu grupis sees, finišis kaotas Kivil võitnud rootslasele Jonatan Lindbergile 4,61 sekundiga. „Ma väga ei oodanud, et ma finaali saan, see oli üllatus. Suusad ka toimisid väga hästi. Poolfinaali ja finaali vahel oli taastumine väga väike, üritasin finaalis lihtsalt grupis sees olla, aga enam jõudu polnud. Olen viienda kohaga väga rahul,“ ütles Kivil.

Reedel on võistlustules üheksa Eesti sportlast. Lisaks kahele freestyle-suusatajale on lõppvõistlus ees iluuisutaja Amalia Zelenjakil, kes tuleb jääle Eesti aja järgi 18.05. Mäesuusatajad Ako Armin Raid ja Renet Riitsalu on kell 10.30 stardis suurslaalomis. Murdmaasuusatajatel on kell 11 ees segateatesõit.