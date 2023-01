VIDEO | Balti liiga punktimasin rügab mitmel rindel: spordiga saab tegeleda nii kaua, kuni on tervist

Üprus rääkis TalTechile antud intervjuus, et kõigega hakkamasaamiseks ei ole vaja teatud iseloomuomadusi, vaid tekitada omale rutiin. See aitab vältida motivatsioonipuudust. Rutiini loomine on sportlaste (aga ka tudengite!) salarelv ehk võime teha teha päevast-päeva sama, mida eile ning seda mitte ainult trennis, vaid ka süües, magades, õppides, logeledes.

Kui ei meeldiks, siis ei teeks

Meeskonnas diagonaalründaja positsiooni täitev Üprus on sportimisega tegelenud terve elu. Linnast väljast elades olid selleks head võimalused sõna otseses mõttes käeulatuses olemas – nende maja taga olid jalgpalli- ja võrkpallivõrk, samuti korvpallikorv. Ning kuigi ta on käinud ka korvpallitrennis on võrkpall olnud siiski alati tema esimene valik.

Võrkpalli juures meeldib talle, et tegemist on võistkonnaalaga ning väljakul ei tule üksi „võidelda“. „Lisaks on võrkpall kiire mäng, samas ei ole ta selline nagu jalgpall, kus peab kogu aeg jooksma ja tegema. Selline on-off mäng.“

Võrkpalliarmastuse kõrval on Üpruse igapäevaseks motivaatoriks ja käivitajaks võimalus õppida ja töötada erialal mis meeldib. Ta ütleb, et kuna kool ja sport rõhuvad täiesti erinevatele asjadele, on ka nende ühildamine lihtne. „Kool on täielikult vaimne, trenn enamjaolt füüsiline.“

Planeerimine on muutnud paremaks suhtlejaks

TalTechi võrkpallitiimi pääses Üprus juba 12. klassis ning teadis, et kui tahab edasi mängida, siis tuleb siin ka õppima hakata. Kuna tema vanemad on samuti TalTechi lõpetanud, siis oli see igati loogiline samm.

Kindel teadmine TalTechis õppimisest ei ole tekitanud tal kunagi ka huvi kandideerida mõnda välismaa ülikooli, kus spordi ja kooli ühendamine on väga soositud ja toetatud.

Karjääride ühildamisel on tema sõnul arvatust lihtsamaks osutunud õppejõudude ja treeneritega ajakava planeerimine. Siin aitab kaasa ka see, et IT-teaduskonnas õppimisel on üsna palju paindlikkust. „Kui tunni- ja trenniplaanid olemas, on lihtne ka aega planeerida. Saab kergemini rutiini tekitada,“ tunnistab noormees.