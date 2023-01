Petrõkina püsib lühikava järel EMil medalikonkurentsis, Kiibuselt hooaja tippmark

Petrõkina sai lühikava eest 61,05 punkti, millega sai seitsmenda koha. Kolmesel lutz'il eksinud eestlannal jäi väikesest medalist õige pisut puudu, sest kolmanda koha saanud šveitslanna Kimmy Repond edestas Petrõkinat kõigest 2,78 punktiga. Petrõkina isiklik lühikava rekord on mullu aprillis uisutatud 65,90 punkti.

„Tundsin ennast hästi, lihtsalt ei ole nii palju kogemusi, et ühel momendil ennast kokku võtta. Aga proovin seda iga kord parandada ja usun, et vabakavas läheb juba paremini,“ tunnistas Petrõkina ETV2 otse-eetris, et väike närv oli enne võistlust sees.