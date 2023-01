Lõiv alustas mitmepäevasõitu Hispaanias võiduga, Steinburg viies ja Sirvel seitsmes

„Eelkõige oli mitmes kohas rajamärgistus segane ja panin koos meestega mitu korda mööda. Kahtlesin, kas olen ikka õigel rajal ja korra võtsin isegi telefoni välja, et kontrollida,“ kirjeldas Lõiv. „Lisaks tulin mitmel laskumisel maha, et mitte ratast ja end esimesel etapil katki teha. Raskeks läks umbes kümme kilomeetrit enne lõppu, sest sõitsin pikalt üksinda ja lõpus oli pigem igav rada. Ootasin vaikselt juba, et läbi saaks.“

Steinburg tõi välja, et tema start oli aeglane, mistõttu olid tõusu otsa jõudes esimesed naised juba läinud ja nende vahele mahtunud väga palju harrastusrattureid. „Esimesel laskmisel kaotasin seepärast väga palju aega, et pidin palju jalutama. Üldiselt sõitsin suhteliselt tõusvas joones,“ ütles Steinburg. „Umbes 34. kilomeetril, teises joogipunktis olin koos oma tiimikaaslase Monicaga, kelle püüdsin kinni paar kilomeetrit varem. Sõitsime kohtadel neljas ja viies. Urmas Lõiv ütles vaheks kolmandaga üks minut. Viimasel pikemal tõusul nägime isegi kolmandat naist ning Monical oli jõudu talle järgi sõita. Mina kahjuks Monicaga kaasa ei jõudnud minna. Kokkuvõttes olen päevaga rahul. Esimene sõit uue rattaga, et vajan veel aega, et kõigega harjuda.“