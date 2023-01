Maailma edukaim jalgpallur on plindris? „Õnneks polnud ohvril aega oma aluspesu pesta.“

Garcia Lopezi sõnul ei soovi tema klient rahalist hüvitist, vaid seda, et jalgpallur trellide taha läheks ning advokaadi hinnangul on võimalused selleks päris head. „Mõned avaliku elu tegelased arvavad, et on kohtumõistmisest kõrgemal. Nad arvavad, et keegi ei usu sellist tüdrukut nagu minu klient. Paljud naised ei tee politseisse avaldust, kui asi puudutab tuntud persooni, sest see on nii emotsionaalselt kui ka juriidiliselt keeruline protsess. Aga ma loodan, et see konkreetne juhtum lõppeb vanglakaristusega. See, et ta [Dani Alves] võeti ilma kautsjoni võimaluseta vahi alla, on juba märgiline.“