Viljandi ja Kehra said käsipalli meistriliigas võidulisa

„Teadsime, et Tallinnal on lühike pink ja hoidsime mängutempo kõrgel. Kindlasti ei olnud meie parim mäng, rohkelt tuli tehnilist praaki ja eksisime liigselt palju lihtsatel visetel,“ lausus Kehra resultatiivseim Mamporia. „Tore on, et maailmameistrivõistlustelt on tagasi meie USA koondislane Maxim ning temast oli palju abi. Midagi lihtsalt kindlasti ei tulnud, Tallinn oli mängus sees ja ei lasknud meil algusest kohe vahet sisse teha.“