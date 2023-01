PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Tallinnas peetakse rahvusvaheline rannatennise turniir

BT10 Active Travel Tallinn Open 1 turniir on ühepäevane (27.01.) ja seal osaleb 16 mees- ja naispaari. Kahepäevasel (28.-29.01.) BT50 Tagaväli Tallinn Open 1 turniiril on paare kaks korda enam – kokku 64. Mõlemad turniirid annavad väärtuslikke punkte maailma edetabelis. Osalemas on väga soliidne koosseis mitmest riigist.

Peakorraldaja Active Traveli juht Ilona Poljakova: „BT10 Active Travel Tallinn Open 1 ja BT50 Tagaväli Tallinn Open 1 turniirid on kõige tugevama koosseisuga professionaalsed rannatennise turniirid, mis kunagi Tallinnas aset leidnud. Kirja on pannud erakordselt tugev seltskond – meestel maailma 13., 17., 33., 48., 50., 53., 60., 66., 72. reket ja naistel 26., 36., 43., 47., 54., 67. reket. Sisuliselt on see turniir 15000-eurose auhinnafondiga turniiri tasemel. Osalejaid on kokku rekordiliselt 12 riigist.“