Mis peaks juhtuma, et Kalev/Cramo pääseks eurosarjas veerandfinaali?

Kolmapäeval koduväljakul 70:92 Gaziantepile (Türgi) kaotanud Kalev/Cramo korvpallimeeskonnal pole FIBA Europe Cupi K-vahegrupis enam tagasiteed. Veerandfinaali pääsemiseks tuleb mõlemad allesjäänud kohtumised võita. Hea uudis on see, et Kalev/Cramol on kõik enda kätes.