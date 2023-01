Sõitjad said oma tahtmise: õige Monte Carlo ralli tuleb tagasi

2022. ja 2023. aastal oli võistluskeskus Monacos. Sellest tulenevalt olid katsed tavapärasest lõuna pool. Tulemuseks oli ralli, mis sõideti kuival asfaldil. Tavapärasest Monte Carlo rallist, kus ühe katse jooksul võis leida nii lund kui ka jääd, polnud lõhnagi.

Suure tõenäosusega liiguvad kiiruskatsed põhja poole. See on meeltmööda paljudele sõitjatele, kes pildusid tänavuse Monte Carlo ralli suunas kriitikanooli.

„Kui rallit sõita lõunas, nagu sel ja eelmisel aastal, on suur võimalus, et lund ja jääd ei näegi. Kliima soojenemine on oma töö teinud. Alustasime katseid madalalt kõrguselt - põhimõtteliselt on kogu aeg asfalt ja võib-olla mäe tipus on natuke lund. Ma ei ütle seda ainult seetõttu, et olen Gapist pärit,“ vahendas kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier' sõnu portaal DirtFish.

Ogier'ga olid nõus ka teised Toyota sõitjad Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans.

„Monte Carlo ralli on hoopis teistsugune, kui see on täiesti kuiv. Kõik võtavad seda nagu tavalist asfaldirallit. Kulutame kõik asfaldirehvid ära ja lõpuks ei jää sõidukõlbulikke rehve järgi. See ei ole parim variant,“ lausus Rovanperä.

„Kui kõik sõitjad tegelevad pühapäeval ainult rehvide säästmisega, on see jama. Jah, tänavuse Monte Carlo ralli ajal oli ebaharikult kuiv nädal, aga kui lõuna pool sõita, on see risk suur. Olen kindel, et kui oleksime sõitnud Gapi ümbruses, siis nii kuiv poleks seal olnud,“ lisas Evans.