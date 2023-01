Eesti-Läti korvpalliliiga klubi tegi Ukraina armeele hinnalise ja vajaliku kingituse

„Tunneme, et meil on kohustus aidata lisaks Ukraina korvpallile võitude toomisele ka meie armeed sõjas, et Ukraina selle võidaks. See on põhjus, miks kogu Prometei pere oli raha kogumisel nii kiire,“ rääkis võistkonna spordidirektor Dmõtro Palitšuk. Kokku annetas Prometei vedamisel Ukraina armeele raha 400 inimest.