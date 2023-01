Olümpiafestivali neljas päev: Eesti iluuisutaja Amalia Zelenjak on lühikava järel kõrgel kohal

„Olin alguses väga närvis, aga kui nägin tribüünil Eesti lippe, tundsin, et mind toetatakse. See oli nii soe tunne! Olen nii suurel võistlusel esimest korda ning toetus on mulle väga oluline. Vabakava tahaks esitada puhtalt ning soovin kindlalt oma esitust nautida,“ ütles 16-aastane Zelenjak.

Neljapäeval on stardis 15 Eesti sportlast. Kell 10 peetakse ka freestyle-suusatamise pargisõidu kvalifikatsioon, kus Eesti eest on väljas nii Big Airis pronksmedali võitnud Henry Sildaru kui Mirjam Revjagin ja Stefan Sorokin.

Eesti aja järgi kell 10.30 algab homme klassikasprindi kvalifikatsioon, kus stardis on Anlourdees Veerpalu, Hedvig Altmäe, Triinu Kresmer, Toni Andree Saarepuu, Ralf Kivil, Lars Piirmann. Laskesuusatajatel on homme ees tavadistants. Kell 11 on stardis Maanus Udam, Gregor Narusk, Yaroslav Neverov ja kell 14.30 Pillerin Vilipuu, Vibeke Marie Välbe, Mirtel Kärsna. Kõiki võistlusi on võimalik jälgida otseülekannete vahendusel läbi EOC TV.