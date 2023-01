Pilvedest maa peale. Dopingujuhtumi tõttu mängujuhist ilma jäänud Baskoniat ähvardab esikaheksast välja kukkumine

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses peeti Vitoria Baskoniat Euroopa kõige paremaks korvpalliklubiks. Euroliiga ja Hispaania liiga peale võideti 12 kohtumist järjest. Nüüd on seis vastupidine: Euroliigas on tulnud neli kaotust jutti ja eelmisel nädalavahetusel lahkuti noruspäi väljakult ka koduses sarjas.

Kuidas on nii järsk langus võimalik? Põhjuseid on mitu ja tagantjärele tarkusena pole see kuigi üllatav.