Eesti jalgpallikoondise kõigi aegade teine väravakütt lõpetab mängijakarjääri

„Jalgpalluritee on mulle nii palju pakkunud: enda proovile panemist, sõprust, ülevaid emotsioone, raskeid hetki, peretunnet ja mida kõike veel. Seda on nii rohkelt, et ma ei oskagi veel kõike sõnadesse panna, usun, et see tuleb ajaga. Praegu ütlen lihtsalt, et otsus jalgpalluritee lõpetada oli raske, aga aeg selleks on õige. Ma olen südamest tänulik kõigile, kes on mulle kaasa elanud ja mind aidanud,“ lausus Signy Aarna.