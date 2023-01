Austraalias kümnendat tiitlit jahtiv Novak Djokovic sammus võimsalt poolfinaali

Djokovic on varasemalt Austraalia lahtised võitnud 2008., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2019., 2020. ja 2021. aastal. Wimbledonis on ta triumfeerinud seitsmel korral, US Openil kolmel juhul ning Prantsusmaa lahtistel kahel korral.

Kokku on Djokovicil seega 21 suure slämmi tiitlit. Kõigi aegade edetabelis annab see talle teise koha. Esimene on Rafael Nadal 22 trofeega. Nadal on koguni 14 tiitlit võitnud Prantsusmaa lahtistel.