Veel üks Kelly Sildaru konkurent otsustas X-Mängudest loobuda

24-aastane Tanno on tipptegijatest ühe õnnetuma saatusega sportlane. Teda on aastate jooksul seganud mitmed tõsised vigastused ning traumade tõttu jäi ta eemale nii 2018. aasta Pyeongchangi kui ka 2022. aasta Pekingi olümpiamängudest.

Šveitslanna on suurimat edu saavutanud Big Air`is, kuid tal on X-Mängudelt ette näidata ka pargisõidu pronksmedal. MK-sarjas on Tanno aastate jooksul võitnud kaks etappi. Esikolmikusse on ta jõudnud 14 korda.