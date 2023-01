KOMMENTAAR | Kapten Konstantini kannatused

Vaatasin Delfi videointervjuud meie jalgpallikoondise kapteni Konstatin Vassiljeviga ja meenus nali Mehis Virult, minu healt pinginaabrilt Tartu Miina Härma koolist. Ta pistis pöidla teise ja kolmanda sõrme vahelt läbi ja esitas küsimuse: „Kes see on?“ Mehka vastus oli, et see on kehakultuurlane - väike pea ja suured õlad. Temas on siiani hea annus huumorimeelt koos eneseirooniaga. Oli ju Mehise isa, professor Atko Viru, Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna dekaan aastakümneid.