TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo peab türklastega üliolulise eurokohtumise

K-vahegrupis on Gaziantep võitnud seni kõik kolm matši. Kalev/Cramo on saanud kirja ühe võidu ja kaks kaotust, mis annab neljaliikmelises alagrupis praegu kolmanda koha. Sarnane skoor on ka teisel positsioonil oleval Den Boschi Heroesel ning viimast kohta hoidval Hakro Merlins Crailsheimil.