TÄNA DELFI TV-s | Tartu Ülikool/Maks&Moorits jahib lätlaste vastu võitu

Turniiritabelis on Tartu Ülikool praegu 13 võidu ja kuue kaotusega neljandal kohal. Eesti klubidest on nad selle näitajaga teised. Ette jääb ainult BC Kalev/Cramo 14 võidu ja kolme kaotusega.

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul sõltub Liepaja mäng suuresti viskepäevast. „Nad on kahe viimati lisandunud mängijaga (Pärnust Davis Geks ja Islandilt Roberts Freimanis) saanud kõvasti jõudu juurde. Liepaja mäng sõltub hästi palju sellest, kas visked lähevad või mitte. Kaitses ei ole nad liiga parimad, aga kui visked lähevad, siis on võtnud päris korralikke võite. Samas tulid nad viimases mängus Rakvere vastu kaotusseisust välja alles lõpuga. Kui saame nende viskajad kontrolli all hoitud, siis peaksid meil küllaltki hea võimalused olema. Loodame et koduseinad aitavad neljamänguliseks veninud kaotuseseeria lõpetada. Selle nädala vastased Liepaja ja Läti Ülikool peaksid olema ka sellised, kelle vastu oma ära tehes peaks võiduvõimalus üsna hea olema,“ sõnas Narits.