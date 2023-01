Olümpiafestivali kolmas päev: Henry Sildaru võitis pronksmedali, Ralf Kivil taas esikümnes

Murdmaasuusatamises tegid Eesti suusatajad taas väga hea sõidu. Ralf Kivil sai 7,5 km eraldistardist vabatehnikasõidus kümnenda koha, kaotades võitnud itaallasele Gabriele Matlile 43,6 sekundiga, Lars Piirmann oli 17. (+1.01,8). Järgmisena on poisid stardis neljapäeval klassikasprindis. Suusatajate treener Riho Roosipõllu sõnul on suusatajad näidanud head taset ning ka sprindiks on ootused kõrged. „Selliseid tulemusi me lootsimegi. Meil on funktsionaalsed ja võimekad poisid, hea tundega võivad nad veelgi paremini sõita,“ hindas Roosipõld.