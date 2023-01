Monte Carlos võidutsenud Sebastien Ogier avaldas plaanid lähitulevikuks

Ogier teatas intervjuus prantslaste telekanalile Canal+, et jätab Rootsi ralli (9. - 12. veebruar) vahele ja naaseb starti Mehhikos (16. - 19. märts). „Rootsis ma ei osale, aga usun, et kõik juba teadsid seda,“ sõnas Ogier.

„Mehhiko ralli on mulle alati meeldinud ning koroonaviirusest tingitud kaheaastase pausi järel naaseb see kalendrisse. Nii minu kui tiimi vaates oli üsna loogiline, et seal võistlen,“ jätkas prantslane. „Olen Mehhiko kruusateedel alati hästi võistelnud.“