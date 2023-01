Jalgpalliputsad varna riputanud Gareth Bale paneb end proovile oma armastatud alal

Nimelt teatas waleslane teisipäeval, et osaleb veebruaris AT&T Pebble Beachi Pro-Ami golfiturniiril, mis kuulub PGA Tour sarja. Veebruaris Californias toimuval võistlusel osalevad 156 amatöör- ja 156 profisportlast, vahendas BBC. Suurimatest nimedest on kohal US Openi meister Matt Fitzpatrick, maailma viies number Patrick Cantlay ja kolmekordne Majori turniiri võitja Jordan Spieth.