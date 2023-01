Alla kahe nädala tagasi võttis Eesti korvpallikoondise peatreeneri Jukka Toijalaga agentide kaudu ühendust tagamängija Itay Moskovits, kes on kogu elu veetnud Iisraelis, aga kellel on ema kaudu peale sünnimaa passi ka Eesti oma. Ta teatas huvist esindada Eesti koondist.

„Tema idee on see, et kui tal on Eesti pass, siis ta mõtleb, kas ta saaks Eesti koondises mängida, kas ja kuidas oleks see võimalik. Meie jaoks oli üllatus, et selline teema üldse lauale tuli,“ ütles Toijala Eesti Päevalehele.