Kahekordne Eesti aasta jalgpallur Rauno Sappinen leidis välismaal uue koduklubi

Esmaspäeval 27-aastaseks saanud Sappinen sõlmis Mieleci Staliga laenulepingu käimasoleva hooaja lõpuni. „Ta on Gliwice Piasti ridades mänginud nii ründaja kui ründava poolkaitsjana,“ seisis Stali pressiteates.

Sappineni mängijaõiguseid omava Gliwice Piasti teatel on konkurendil võimalus hooaja lõpus Sappinen ka endale osta. 2021. aasta detsembris FC Florast Piasti ridadesse siirdunud Sappinen pole seni Poola kõrgliigas soovitud läbimurret teinud. Käimasoleval hooajal sai ta Piasti eest meistriliigas kirja 11 kohtumist, mille jooksul lõi ühe värava. Piasti särgis on tema arvel kokku 22 mängu, üks värav ning üks resultatiivne sööt.

Eestlase laenanud Mieleci Stal asub Poolas seitsmendal kohal. Tabel on aga tihe, kolmas koht on vaid kahe punkti kaugusel. Gliwice Piast võitleb liigasse püsimajäämise nimel. 18 võistkonna seas on nad 16. positsioonil.